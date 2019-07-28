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Факти / Спорт

Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Німеччини

На 11-му етапі чемпіонату Формули-1 Гран-прі Німеччини завоював пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Формула-1

Пілот Ред Булл, голландець Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Німеччини на етапі чемпіонату Формули-1, несподівано прорвавшись з останнього місця.

Дощ перетворив гонку на справжню лотерею. Можливо, саме негода завадила Льюїсу Хемілтону, який тримав лідерство, перемогти. Він прийшов тільки 11-м.

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Другим із відставанням у чотири секунди прийшов пілот Феррарі Себастьян Феттель.

Замикає трійку лідерів гонщик Торо Россо Даніїл Квят.

Водночас після 11-ти етапів Формули-1 перше місце в загальному заліку впевнено посідає Хемілтон (223 очка), Боттас другий (184 очка), а Ферстаппен третій (162 очка).

Нагадаємо, британський автогонщик Mercedes Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Китаю на трасі у Шанхаї.

Джерело: F1

Фото: F1

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