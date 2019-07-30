Форварду ПСЖ и сборной Бразилии Неймару не будет выдвинуто обвинение в изнасиловании.

Бразильская полиция, которая расследовала дело об изнасиловании бразильской модели форвардом ПСЖ Неймаром, не нашла достаточно доказательств совершения преступления.

В показаниях модели Нажилы Триндади обнаружено множество противоречий, поэтому с 27-летнего спортсмена сняли все подозрения.

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Триндади утверждала, что изнасилование произошло 15 мая в отеле в Париже. Неймар изначально отрицал все обвинения, уверяя, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее ПСЖ оштрафовал Неймара на €375 тыс.

Источник: UOL Esporte