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Факти / Спорт

Справу Неймара про зґвалтування моделі закрили через відсутність доказів

Форварду ПСЖ та збірної Бразилії Неймару не буде висунуто звинувачення у зґвалтуванні.

Неймар

Бразильська поліція, яка розслідувала справу про зґвалтування бразильської моделі форвардом ПСЖ Неймаром, не знайшла достатньо доказів вчинення злочину.

У свідченнях моделі Нажіли Тріндаді виявлено безліч протиріч, тому з 27-річного спортсмена зняли всі підозри.

Читайте: ПСЖ презентував нову форму роликом з Неймаром та Мбаппе

Тріндаді стверджувала, що зґвалтування сталося 15 травня в готелі в Парижі. Неймар відпочатку заперечував всі звинувачення, запевняючи, що секс був за обопільною згодою.

Раніше ПСЖ оштрафував Неймара на €375 тис.

ДжерелоUOL Esporte

Фото: Dreamstime

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