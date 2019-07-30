УЕФА опубликовал список топ-50 молодых футболистов, которые должны заявить о себе в предстоящем сезоне.

УЕФА составил список топ-50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в сезоне 2019/20.

В перечень потенциальных талантов попали два игрока киевского Динамо – защитник Денис Попов и вингер Георгий Цитаишвили, которые в этом году стали чемпионами мира в возрасте до 20 лет.

Читайте: Bleacher Report включил двух украинцев в топ-10 открытий ЧМ U-20

— Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой, – так в УЕФА охарактеризовали Попова.

Что касается Цитаишвили, то его назвали “взрывным вингером”, который поразил своим сольным проходом в финале чемпионата мира.

К слову, ФИФА сняла мини-фильм о победном для Украины молодежном ЧМ

Фото: Denys Popov