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Факты / Спорт

УЕФА включил двух игроков Динамо в топ-50 суперталантов

УЕФА опубликовал список топ-50 молодых футболистов, которые должны заявить о себе в предстоящем сезоне.

Попов и Цитаишвили

УЕФА составил список топ-50 молодых футболистов, за которыми стоит следить в сезоне 2019/20.

В перечень потенциальных талантов попали два игрока киевского Динамо – защитник Денис Попов и вингер Георгий Цитаишвили, которые в этом году стали чемпионами мира в возрасте до 20 лет.

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— Надежный центральный защитник, специалист по отборам. На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой, – так в УЕФА охарактеризовали Попова.

Что касается Цитаишвили, то его назвали “взрывным вингером”, который поразил своим сольным проходом в финале чемпионата мира.

К слову, ФИФА сняла мини-фильм о победном для Украины молодежном ЧМ

Фото: Denys Popov

Источник: УЕФА

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