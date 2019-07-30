УЄФА опублікував список топ-50 молодих футболістів, які повинні заявити про себе в майбутньому сезоні.

УЄФА склав список топ-50 молодих футболістів, за якими варто слідкувати у сезоні 2019/20.

До переліку потенційних талантів потрапили два гравця київського Динамо – захисник Денис Попов та вінгер Георгій Цитаішвілі, які цьогоріч стали чемпіонами світу у віці до 20 років.

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— Надійний центральний захисник, фахівець з відбором. На золотому для українців ЧС-2019 серед юнаків до 20 років забив три м’ячі головою, – так в УЄФА охарактеризували Попова.

Що стосується Цитаішвілі, то його назвали “вибуховим вінгером”, який вразив своїм сольним проходом у фіналі чемпіонату світу.

До речі, ФІФА зняла міні-фільм про переможний для України молодіжний ЧС

Фото: Denys Popov