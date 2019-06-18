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Bleacher Report включил двух украинцев в топ-10 открытий ЧМ U-20

Авторитетное спортивное издание Bleacher Report составило рейтинг топ-10 футболистов, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира U-20.

Сборная Украины U20

Авторитетное американское спортивное издание Bleacher Report составило рейтинг футболистов, которые лучше всего себя зарекомендовали на чемпионате мира U-20.

Сразу два игрока сборной Украины попали в топ-10 издания: голкипер мадридского Реала Андрей Лунин и хавбек киевского Динамо Сергей Булеца.

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В данном рейтинге Лунин занял десятую строчку, а игрок бело-синих расположился на второй позиции.

 

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Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Напомним, сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Источник: Bleacher Report Football

Фото: Getty Images

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