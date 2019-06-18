Авторитетное спортивное издание Bleacher Report составило рейтинг топ-10 футболистов, которые лучше всего себя проявили на чемпионате мира U-20.
Авторитетное американское спортивное издание Bleacher Report составило рейтинг футболистов, которые лучше всего себя зарекомендовали на чемпионате мира U-20.
Сразу два игрока сборной Украины попали в топ-10 издания: голкипер мадридского Реала Андрей Лунин и хавбек киевского Динамо Сергей Булеца.
Читайте: Лунин – лучший вратарь чемпионата мира U-20
В данном рейтинге Лунин занял десятую строчку, а игрок бело-синих расположился на второй позиции.
Переглянути цей допис в Instagram
Напомним, сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.
Источник: Bleacher Report Football