Киевское Динамо близко к подписанию контракта с форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес вскоре может стать игроком киевского Динамо несмотря на то, что тот уже во второй раз отказался от переезда в украинскую столицу.

24-летний футболист доволен своими нынешними условиями и не планирует покидать японский чемпионат.

Сейчас Родригес рассматривается как один из приоритетных вариантов для Динамо.

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Очевидно, соглашением занимается донецкий агент Вадим Шаблий, а интересы Родригеса представляет тоже агенство, что и интересы защитника Карпат Мартинса. После трансфера Мартинса во Львов его представитель поблагодарил агентство Шаблия за помощь в участии сделки.

Жерсон Родригес – лидер сборной Люксембурга, против которой Украина играла в квалификации к Евро-2020 и одержала две победы. Сейчас футболист выступает за японский клуб Джубило Ивата. Transfermarkt оценивает игрока в €700 тыс.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком киевского Динамо.

Фото: Gerson Rodrigues

Источник: FC Dynamo Nation