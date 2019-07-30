Киевское Динамо близко к подписанию контракта с форвардом сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.
Форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес вскоре может стать игроком киевского Динамо несмотря на то, что тот уже во второй раз отказался от переезда в украинскую столицу.
24-летний футболист доволен своими нынешними условиями и не планирует покидать японский чемпионат.
Сейчас Родригес рассматривается как один из приоритетных вариантов для Динамо.
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Очевидно, соглашением занимается донецкий агент Вадим Шаблий, а интересы Родригеса представляет тоже агенство, что и интересы защитника Карпат Мартинса. После трансфера Мартинса во Львов его представитель поблагодарил агентство Шаблия за помощь в участии сделки.
Жерсон Родригес – лидер сборной Люксембурга, против которой Украина играла в квалификации к Евро-2020 и одержала две победы. Сейчас футболист выступает за японский клуб Джубило Ивата. Transfermarkt оценивает игрока в €700 тыс.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком киевского Динамо.
Фото: Gerson Rodrigues
Источник: FC Dynamo Nation