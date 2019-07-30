Київське Динамо близьке до підписання контракту з форвардом збірної Люксембурга Жерсоном Родрігесом.

Форвард збірної Люксембурга Жерсон Родрігес невдовзі може стати гравцем київського Динамо попри те, що вже вдруге відмовився від переїзду до української столиці.

24-річний футболіст задоволений своїми нинішніми умовами і не планує покидати японський чемпіонат.

Нині Родрігес розглядається як один з пріорітетних варіантів для Динамо.

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Вочевидь, угодою займається донецький агент Вадим Шаблій, а інтереси Родрігеса представляє теж агенство, що і інтереси захисника Карпат Мартінса. Після трансферу Мартінса до Львова його представник подякував агентство Шаблія за допомогу в участі угоди.

Жерсон Родрігес – лідер збірної Люксембургу, проти якої Україна грала у кваліфікації до Євро-2020 та здобула дві перемоги. Зараз футболіст виступає за японський клуб Джубіло Івата. Transfermarkt оцінює гравця в €700 тис.

Раніше захисник збірної України Олександр Караваєв став гравцем київського Динамо.

Фото: Gerson Rodrigues

Джерело: FC Dynamo Nation