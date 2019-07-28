Динамо встречалось с Шахтером на стадионе Черноморец в Одессе в борьбе за Кубок Украины 2019.

Динамо – Шахтер – 2:1

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74), Беседин.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон, Соломон (Тете, 66), Марлос, Мораес.

Голы: Алан Патрик, 45+3, Бурда, 80, Гармаш 83

Динамо и Шахтер встречались в матче за Суперкубок Украины. Игра прошла в Одессе на стадионе Черноморец и завершилась победой бело-синих со счетом 2:1.

С первых минут Шахтер захватил инициативу, но счет в матче удалось открыть лишь в компенсированное время к первому тайму благодаря точному удару Алана Патрика. Динамо уступало в счете до 80-й минуты пока Никита Бурда не восстановил паритет. Финальную точку в матче поставил Денис Гармаш через три минуты.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером