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Факты / Спорт

Лучший бомбардир Шахтера сбежал из московского Спартака в Бразилию

Форвард московского Спартака Луис Адриано перешел в бразильский Палмейрас.

Луис Адриано ушел со Спартака

Форвард московского Спартака Луис Адриано перешел в бразильский Палмейрас.

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32-летний бразилец перешел в самый титулованный клуб Бразилии на правах свободного агента. Ранее Адриано разорвал контракт со Спартаком, который был рассчитан до июля 2020 года. С Палмейрасом Луис заключил контракт на 4 года.

Интересно, что московский клуб об уходе своего звездного форварда до сих пор не объявил – игрок все еще находится в списке команды на официальном сайте москвичей.

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Лучший бомбардир Шахтера сбежал из московского Спартака в Бразилию / 2 фотографии

За Спартак Адриано выступал с 2017 года. На его счету 26 голов в 74 матчах. Напомним, бразилец является лучшим бомбардиром за всю историю донецкого Шахтера – в 266 матчах он забил 128 голов.

Ранее российский клуб Енисей объявил о годичной аренде украинского защитника Шахтера Данилы Сагуткин.

Источник: Palmeiras

Фото: Dreamstime

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