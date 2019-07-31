Форвард московского Спартака Луис Адриано перешел в бразильский Палмейрас.

Форвард московского Спартака Луис Адриано перешел в бразильский Палмейрас.

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32-летний бразилец перешел в самый титулованный клуб Бразилии на правах свободного агента. Ранее Адриано разорвал контракт со Спартаком, который был рассчитан до июля 2020 года. С Палмейрасом Луис заключил контракт на 4 года.

Luiz Adriano e o novo atacante do Verdao https://t.co/k4v4ORva8y

Bem-vindo ao #MaiorCampeaoDoBrasil! AvantiPalestra pic.twitter.com/JqoBim8uw0 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2019

Интересно, что московский клуб об уходе своего звездного форварда до сих пор не объявил – игрок все еще находится в списке команды на официальном сайте москвичей.







Лучший бомбардир Шахтера сбежал из московского Спартака в Бразилию / 2 фотографии

За Спартак Адриано выступал с 2017 года. На его счету 26 голов в 74 матчах. Напомним, бразилец является лучшим бомбардиром за всю историю донецкого Шахтера – в 266 матчах он забил 128 голов.

Ранее российский клуб Енисей объявил о годичной аренде украинского защитника Шахтера Данилы Сагуткин.

Источник: Palmeiras