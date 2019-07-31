Форвард московського Спартака Луїс Адріано перейшов в бразильський Палмейрас.

Форвард московського Спартака Луїс Адріано перейшов в бразильський Палмейрас.

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32-річний бразилець перейшов у найтитулованіший клуб Бразилії на правах вільного агента. Раніше Адріано розірвав контракт зі Спартаком, який був розрахований до липня 2020 року. З Палмейрасом Луїс заключив контракт на 4 роки.

Luiz Adriano e o novo atacante do Verdao https://t.co/k4v4ORva8y

Bem-vindo ao #MaiorCampeãoDoBrasil! #AvantiPalestra pic.twitter.com/JqoBim8uw0 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 30, 2019

Цікаво, що московський клуб про відхід свого зіркового форварда досі не оголосив – гравець все ще знаходиться в списку команди на офіційному сайті москвичів.







Найкращий бомбардир Шахтаря втік з московського Спартака в Бразилію / 2 фотографии

За Спартак Адріано виступав з 2017 року. На його рахунку 26 голів у 74 матчах. Нагадаємо, бразилець є найкращим бомбардиром за всю історію донецького Шахтаря – в 266 матчах він забив 128 голів.

Раніше російський клуб Єнісей оголосив про річну оренду українського захисника Шахтаря Данила Сагуткіна.

Джерело: Palmeiras