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Факты / Спорт

Экс-капитан Ромы перешел в Бока Хуниорс

Полузащитник Даниэле де Росси стал игроком аргентинского Бока Хуниорс.

Даниэле де Росси

Аргентинский Бока Хуниорс объявил о подписании итальянского хавбека Даниэле де Росси.

Детали соглашения клуба из Буэнос-Айреса с 36-летним итальянцем не сообщаются.

По информации СМИ, за год в Бока Хуниорс де Росси обогатится на €500 тыс.

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С 2002 по 2019 годы де Росси выступал за итальянскую Рому, после чего стал видбним агентом этим летом.

К слову, итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

ИсточникGianluca di Marzio, Boca Juniors

Фото: Dreamstime

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