Полузащитник Даниэле де Росси стал игроком аргентинского Бока Хуниорс.
Аргентинский Бока Хуниорс объявил о подписании итальянского хавбека Даниэле де Росси.
Детали соглашения клуба из Буэнос-Айреса с 36-летним итальянцем не сообщаются.
¡Ya esta en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi
— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019
По информации СМИ, за год в Бока Хуниорс де Росси обогатится на €500 тыс.
Читайте: Ла Лига может отменить трансфер Гризманна в Барселону
С 2002 по 2019 годы де Росси выступал за итальянскую Рому, после чего стал видбним агентом этим летом.
К слову, итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.
Источник: Gianluca di Marzio, Boca Juniors