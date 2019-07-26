Полузащитник Даниэле де Росси стал игроком аргентинского Бока Хуниорс.

Аргентинский Бока Хуниорс объявил о подписании итальянского хавбека Даниэле де Росси.

Детали соглашения клуба из Буэнос-Айреса с 36-летним итальянцем не сообщаются.

¡Ya esta en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

По информации СМИ, за год в Бока Хуниорс де Росси обогатится на €500 тыс.

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С 2002 по 2019 годы де Росси выступал за итальянскую Рому, после чего стал видбним агентом этим летом.

К слову, итальянская Рома показала новый гостевой комплект формы на сезон 2019/20.

Источник: Gianluca di Marzio, Boca Juniors