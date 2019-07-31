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Факты / Спорт

Жека никуда не летит: Хачериди опроверг информацию о переходе в ЦСКА

Украинский защитник Евгений Хачериди опроверг информацию о своем переходе в московский ЦСКА.

Евгений Хачериди

Сегодня, 31 июля, появилась информация, что украинский защитник Евгений Хачериди вскоре станет игроком московского ЦСКА. По словам источника в Football.ua, футболисту оставалось пройти только медосмотр у армейцев.

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Личный тренер футболиста по физподготовке Андрей Качан опроверг все слухи:

— Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту Football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать, – сказал Качан в сторис в Instagram.

Ранее появилась информация, что Хачериди может продолжить карьеру в России.

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