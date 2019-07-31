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Факти / Спорт

Жека нікуди не летить: Хачеріді спростував інформацію про перехід в ЦСКА

Український захисник Євген Хачеріді спростував інформацію про свій перехід в московський ЦСКА.

Евгений Хачериди

Сьогодні, 31 липня, з’явилася інформація, що український захисник Євген Хачеріді невдовзі стане гравцем московського ЦСКА. За словами джерела у Football.ua, футболісту залишалося пройти лише медогляд в армійців.

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Особистий тренер футболіста з фізпідготовки Андрій Качан спростував всі чутки:

— Друзі, всім привіт! Ми тут з Жекой передаємо привіт сайту Football.ua. Як бачите, ми не в Москві і Жека нікуди не летить. Тому перевіряйте інформацію, перш ніж її публікувати, – сказав Качан в сторіс в Instagram.

Раніше з’явилася інформація, що Хачеріді може продовжити кар’єру в Росії.

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