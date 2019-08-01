Бывший чемпион мира по боксу Карлос Балдомир приговорен к 18 годам лишения свободы за многочисленные случаи сексуального насилия над одной из дочерей.

Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлоса Балдомира приговорили к 18 годам лишения свободы. Приговор спортсмену вынес суд Буэнос-Айреса.

Балдомира осудили за сексуальное насилие над собственной восьмилетней дочерью.

Заявление в полицию подала бывшая жена боксера, сообщив, что в период с 2012 по 2014 годы их малолетняя дочь неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны отца.

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Заслушав показания жертвы, психологи пришли к выводу, что история не является выдумкой.

Кроме бывшей жены и дочери, показания против 48-летнего мужчины дали еще 13 человек.

За свою боксерскую карьеру Балдомир провел 71 поединок, из которых 49 закончились победой.

Ранее против МакГрегора завели уголовное дело о сексуальном насилии.