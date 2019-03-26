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Против МакГрегора завели уголовное дело о сексуальном насилии

Бойца ММА Конора МакГрегора подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Против МакГрегора завели уголовное дело о сексуальном насилии

Полиция начала следствие против Конора МакГрегора после того, как женщина обвинила его в совершенном над ней насилии сексуального характера.

Она заявила в полицию, что МакГрегор совершил над ней сексуальное насилие в одном из отелей Дублина.

В январе его задержали и допросили. Официально обвинения ему не выдвигали.

Следствие продолжается.

Читайте: Певца R. Kelly арестовали в США. Его обвиняют в сексуальном насилии

К слову, ранее Конор МакГрегор заявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

Источник: The Times

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