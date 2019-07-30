Реал Мадрид показал новый комплект резервной формы на сезон-2019/20.

Мадридский Реал представил новый комплект резервной формы на сезон 2019/20.

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Третий комплект королевского клуба выполнен в бирюзовом цвете с традиционными линиями на рукавах и плечах. Форма выполнена c ретро-оттенком и V-образным вырезом и рукавами, которые напоминают комплекты прошлых десятилетий.

— Сначала сделай историю, тогда покоряй будущее, – говорится в заметке к видео с презентацией формы.

Primero haz historia. Luego conquista el futuro.

Nuestra nueva tercera equipacion de @adidasfootball ya esta disponible.

https://t.co/F27QidPLPa#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/GQzae8UEBq — Real Madrid C.F.(@realmadrid) July 29, 2019

В фотосессии с презентации третьего комплекта приняли участие игроки галактикос Марсело, Карим Бензема, Васкес, Иско, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Тони Кроос.











Мятного цвета с ретро-оттенком! Реала показал третий комплект формы / 3 фотографии

Комплект для сливочных разработал немецкий спортивный бренд одежды Adidas.

К слову, Реал представил выездную форму рэп-клипом.

Фото: FC Real Madrid