Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив гру українського голкіпера вершкових Андрія Луніна у матчі проти Фенербахче на турнірі Audi Cup.

Мадридський Реал переміг турецький Фенербахче у матчі за третє місце на виставковому турнірі Audi Cup у Німеччині. Рамку воріт у другому таймі матчу коуч команди Зінедін Зідан довірив українському голкіперу Андрію Луніну, а після матчу дав оцінку гравцю.

— Коли ми повернемося в Мадрид, ми розглянемо ситуацію кожного воротаря. Також важливо, що думає сам гравець. Я радий, що Лунін зіграв проти Фенербахче. Він – майбутній воротар Реала, дуже хороший. Ми ухвалимо з ним хороше рішення, – сказав Зідан.

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Нагадаємо, у матчі проти Фенербачхе Лунін пропустив один гол.