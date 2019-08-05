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Факты / Спорт

Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Жоана Гампера

Каталонская Барселона и лондонский Арсенал приняли участие в 54-м розыгрыше товарищеского трофея Кубок Жоана Гампера.

Барселона Кубок Жоана Гампера

Барселона встречалась с лондонским Арсеналом в товарищеском матче за Кубок Жоана Гампера. Встреча прошла в Барселоне на стадионе Камп Ноу и завершилась победой блаугранас со счетом 2:1.

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Счет в матче открыл Пьер-Эмерик Обамеянг на 36-й минуте, а на 69-й минуте Эйнсли Мейтленд-Найлс отправил мяч в сетку собственных ворот, сделав счет 1:1. Решающий гол забил форвард Барселоны Луис Суарес на 90-й минуте.

Кубок Жоана Гампера разыгрывается ежегодно с 1966 года в память о основателя и президента каталонского клуба Жоана Гампера. Барселона стала обладателем этого трофея в сорок втором.

Ранее Барселона представила гостевую форму в честь 40-летия Ла Масии.

Фото: Getty Images

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