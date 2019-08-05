PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Барселона обіграла Арсенал і завоювала Кубок Жоана Гампера

Каталонська Барселона та лондонський Арсенал взяли участь в 54-му розіграші товариського трофея Кубок Жоана Гампера.

Барселона Кубок Жоана Гампера

Барселона зустрічалася з лондонським Арсеналом в товариському матчі за Кубок Жоана Гампера. Зустріч пройшла в Барселоні на стадіоні Камп Ноу і завершилася перемогою блаугранас з рахунком 2:1.

Читайте: Мессі дискваліфікували за критику КОНМЕБОЛ і змусили виплатити штраф

Рахунок у матчі відкрив П’єр-Емерік Обамеянг на 36-й хвилині, а на 69-й хвилині Ейнслі Мейтленд-Найлс відправив м’яч у сітку власних воріт, зробивши рахунок 1:1. Вирішальний гол забив форвард Барселони Луїс Суарес на 90-й хвилині.

Кубок Жоана Гампера розігрується щорічно з 1966 року в пам’ять про засновника і президента каталонського клубу Жоан Гампера. Барселона стала володарем цього трофею в 42-е.

Раніше Барселона презентувала гостьову форму на честь 40-річчя Ла Масії.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Арсенал провів найдорожчий трансфер в історії клубу
Барселона хоче продати футболіста за €100 млн, але не може знайти покупця
Барселона перемогла Віссел Кобе у товариському матчі
Пусте місце – ваша кімната трофеїв! Озіл жорстко потролив Тоттенгем
Озіла атакували озброєні грабіжники – Месута захистив одноклубник
Ла Ліга може скасувати трансфер Грізманна в Барселону
Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup
Барселона поступилася Челсі в товариському матчі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка