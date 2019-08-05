Каталонська Барселона та лондонський Арсенал взяли участь в 54-му розіграші товариського трофея Кубок Жоана Гампера.

Барселона зустрічалася з лондонським Арсеналом в товариському матчі за Кубок Жоана Гампера. Зустріч пройшла в Барселоні на стадіоні Камп Ноу і завершилася перемогою блаугранас з рахунком 2:1.

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Рахунок у матчі відкрив П’єр-Емерік Обамеянг на 36-й хвилині, а на 69-й хвилині Ейнслі Мейтленд-Найлс відправив м’яч у сітку власних воріт, зробивши рахунок 1:1. Вирішальний гол забив форвард Барселони Луїс Суарес на 90-й хвилині.

Кубок Жоана Гампера розігрується щорічно з 1966 року в пам’ять про засновника і президента каталонського клубу Жоан Гампера. Барселона стала володарем цього трофею в 42-е.

Раніше Барселона презентувала гостьову форму на честь 40-річчя Ла Масії.