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Факты / Спорт

Месси дисквалифицировали за критику власти и заставили выплатить штраф

Американская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца.

ліонель мессі

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на три месяца южноамериканской федерацией футбола за обвинения в коррупции во время Кубка Америки-2019.

Поскольку срок дисквалификации заканчивается 3 ноября, это означает, что звезда Барселоны пропустит три матча национальной команды.

Кроме дисквалификации Месси придется также выплатить штраф в размере $50 тыс.

Кроме этого, Месси пропустит и первый отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, который состоится в марте. Это объяснялось его удалением в последней официальной игре за сборную.

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Решение CONMEBOL не касается выступлений аргентинца за Барселону в грядущих матчах первенства Испании, а также в Лиге чемпионов.

Причиной таких решений стали стали жесткие высказывания Месси в адрес южноамериканских чиновников во время Кубка Америки, который прошел в Бразилии.

По его словам, судейство на турнире было направлено против его сборной. Аргументировал он это в том числе неназначением двух пенальти за нарушения против Серхио Агуэро и Николаса Отаменди в полуфинальной игре с Бразилией.

Напомним, Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола.

Источник: El Mundo

Фото: Dreamstime

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