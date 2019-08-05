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Факты / Спорт

В Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Севастополе во время шторма утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

Фатима Жагупова и Элина Гисмеева

Чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Елена Гисмеева погибли в Крыму во время шторма 4 августа.

Спортсменки находились в аннексированном Крыму на сборах и перед отлетом решили искупаться на территории яхт-клуба, где оборудованы места для купания. В Севастополе также объявили штормовое предупреждение.

Гисмеева прыгнула с пирса, сильным прибоем ее ударило о пирс. Жагупова бросилась на помощь в воду, однако попала под волну и утонула.

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Спасатели прибыли на место трагедии, но поиски усложняли волны и сильный ветер. Из-за непогоды первый труп подняли только утром 5 августа, второй – через 70 минут после первого.

Жагупова – чемпионка мира в весе до 48 кг и победительница чемпионата Европы. Гисмеева – вице-чемпионка мира-2017 в весе более 70 кг.

Напомним, 21-летняя российская футболистка Анастасия Березина умерла во сне.

Источник: Федерация кикбоксинга России

ФотоФедерация кикбоксинга России

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