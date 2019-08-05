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Факти / Спорт

У Криму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу

В Севастополі під час шторму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

Фатима Жагупова и Элина Гисмеева

Чемпіонка світу з кікбоксингу Фатіма Жагупова та віце-чемпіонка світу Еліна Гісмєєва загинули в Криму під час шторму 4 серпня.

Спортсменки знаходилися в анексованому Криму на зборах і перед відльотом вирішили покупатися на території яхт-клубу, де не обладнані місця для купання. У Севастополі також оголосили штормове попередження.

Гісмєєва стрибнула з пірсу, сильним прибоєм її вдарило об пірс. Жагупова кинулася на допомогу в воду, однак потрапила під хвилю і потонула.

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Рятувальники прибули на місце трагедії, але пошуки ускладнювали хвилі та сильний вітер. Через негоду перший труп підняли лише вранці 5 серпня, другий – через 70 хвилин після першого.

Жагупова – чемпіонка світу у вазі до 48 кг та переможниця чемпіонату Європи. Гісмєєва – віце-чемпіонка світу-2017 у вазі понад 70 кг.

Нагадаємо, 21-річна російська футболістка Анастасія Березіна померла уві сні.

Джерело: Федерація кікбоксингу Росії

Фото: Федерація кікбоксингу Росії

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