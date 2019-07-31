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Факты / Спорт

Самый высокий бейсболист мира в истории умер после несчастного случая

Нидерландский профессиональный бейсболист Лоек ван Мил умер через восемь месяцев после несчастного случая.

Лоек ван Мил

Нидерландский бейсболист Лоек ван Мил умер в возрасте 34 лет.

Восемь месяцев назад спортсмен в результате несчастного случая получил травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время похода в Австралии.

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Спортсмен провел сутки без сознания. Позже его нашел другой турист и доставил в госпиталь. У бейсболиста диагностировали повреждение черепа, но уже через несколько дней выписали. Ван Мил вернулся к игре и помог австралийскому клубу Брисбен Бендитс завоевать чемпионство.

Позже Лоек вернулся в Нидерланды и объявил о завершении карьеры. Сейчас власти страны выясняет, связана ли его смерть с несчастным случаем в Австралии.

Ван Мил считается самым высоким профессиональным бейсболистом в истории. Его рост — 215 см.

Ранее умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк.

ФотоCouran Cove Brisbane Bandits

Источник: The Sun

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