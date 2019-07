Нидерландский бейсболист Лоек ван Мил умер в возрасте 34 лет.

Восемь месяцев назад спортсмен в результате несчастного случая получил травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время похода в Австралии.

Читайте: Финская лыжница умерла в возрасте 36 лет

Спортсмен провел сутки без сознания. Позже его нашел другой турист и доставил в госпиталь. У бейсболиста диагностировали повреждение черепа, но уже через несколько дней выписали. Ван Мил вернулся к игре и помог австралийскому клубу Брисбен Бендитс завоевать чемпионство.

Vale Loek Van Mil. The Brisbane Bandits are in mourning tonight after learning of the death of Bandits pitcher Loek Van Mil in a fatal accident in Europe in the last 24 hours. Our love & condolences go out to all members of his family, his friends & the baseball community pic.twitter.com/nLAlUPJxoX

— Couran Cove Brisbane Bandits (@BrisbaneBandits) July 29, 2019