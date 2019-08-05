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Факты / Спорт

Украинский пловец Говоров победил на этапе Кубка мира в Токио

Украинский пловец Андрей Говоров выиграл золото на этапе Кубка мира, который сейчас проходит в японском Токио.

Андрей Говоров

Украинский пловец Андрей Говоров стал победителем первого этапа Кубка мира по плаванию 2019.

Говоров победил на дистанции 50 метров вольным стилем и баттерфляем.

Украинец показал результат 23.10 секунды, опередив на одну сотую секунды американца Себастьяна Сабо. Третью ступень пьедестала занял еще один представитель США Майкл Эндрю.

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Кубок Мира-2019 по плаванию состоит из девяти этапов. Следующий этап также пройдет в китайском городе Цзинань.

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила мировой рекорд Андрея Говорова в плавании на 50 м баттерфляем.

Источник: FINA

Фото: Getty Images

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