Український плавець Андрій Говоров виграв золото на етапі Кубка світу, який зараз проходить в японському Токіо.

Український плавець Андрій Говоров став переможцем першого етапу Кубка світу з плавання 2019.

Говоров переміг на дистанції 50 метрів вільним стилем та батерфляєм.

Українець показав результат 23.10 секунди, випередивши на одну соту секунди американця Себастьяна Сабо. Третю сходинку п’єдесталу посів ще один представник США Майкл Ендрю.

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Кубок Світу-2019 з плавання складається з дев’яти етапів. Наступний етап також пройде в китайському місті Цзинань.

Нагадаємо, Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно затвердила світовий рекорд Андрія Говорова у плаванні на 50 м батерфляєм.

Джерело: FINA