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Факты / Спорт
Брюгге — Динамо: онлайн-трансляция матча

Динамо на выезде на стадионе Ян Брейдель встретится с бельгийским Брюгге в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 во вторник, 6 августа. Начало матча в 21.30.

С начала С конца
Прямая трансляция
17:44 - 06 августа
А судьи кто?

Игру между Брюгге и Динамо рассудит испанская бригада арбитров во главе с рефери Хавьером Эстрадой Фернандесом.

Ассистенты: Роберто Алонсо Фернандес и Теодоро Собрино Маган (оба Испания)

Четвертый арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания).

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17:40 - 06 августа
Онлайн Брюгге — Динамо

Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Брюгге — Динамо. Все самое интересное только у нас!

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