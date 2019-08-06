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Брюгге — Динамо: онлайн-трансляция матча
Динамо на выезде на стадионе Ян Брейдель встретится с бельгийским Брюгге в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 во вторник, 6 августа. Начало матча в 21.30.
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17:44
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06 августа
А судьи кто?
Игру между Брюгге и Динамо рассудит испанская бригада арбитров во главе с рефери Хавьером Эстрадой Фернандесом.
Ассистенты: Роберто Алонсо Фернандес и Теодоро Собрино Маган (оба Испания)
Четвертый арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания).
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17:40
-
06 августа
Онлайн Брюгге — Динамо
Добрый день, дорогие любители футбола. Факты ICTV начинают онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Брюгге — Динамо. Все самое интересное только у нас!
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