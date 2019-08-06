Динамо на виїзді на стадіоні Ян Брейдель зустрінеться з бельгійським Брюгге в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20 у вівторок, 6 серпня. Початок матчу о 21.30.