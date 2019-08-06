PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Брюгге — Динамо: онлайн-трансляція матчу
Динамо на виїзді на стадіоні Ян Брейдель зустрінеться з бельгійським Брюгге в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20 у вівторок, 6 серпня. Початок матчу о 21.30.
0 нових повідомлень
З початку
З кінця
Пряма трансляція
17:44
-
06 серпня
А судді хто?
Гру між Брюгге та Динамо судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з рефері Хав’єром Естрадою Фернандесом.
Асистенти: Роберто Алонсо Фернандес та Теодоро Собріно Маган (обидва Іспанія);
Четвертий арбітр: Пабло Гонсалес Фуертес (Іспанія).
Вгору
Вгору
Наступний матеріал
17:40
-
06 серпня
Онлайн Брюгге — Динамо
Добрий день, дорогі любителі футболу. Факти ICTV починають онлайн-трансляцію першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Брюгге — Динамо. Все найцікавіше тільки у нас!
X