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Факти / Спорт
Брюгге — Динамо: онлайн-трансляція матчу

Динамо на виїзді на стадіоні Ян Брейдель зустрінеться з бельгійським Брюгге в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20 у вівторок, 6 серпня. Початок матчу о 21.30.

З початку З кінця
Пряма трансляція
17:44 - 06 серпня
А судді хто?

Гру між Брюгге та Динамо судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з рефері Хав’єром Естрадою Фернандесом.

Асистенти: Роберто Алонсо Фернандес та Теодоро Собріно Маган (обидва Іспанія);

Четвертий арбітр: Пабло Гонсалес Фуертес (Іспанія).

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17:40 - 06 серпня
Онлайн Брюгге — Динамо

Добрий день, дорогі любителі футболу. Факти ICTV починають онлайн-трансляцію першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Брюгге — Динамо. Все найцікавіше тільки у нас!

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