Английский форвард Уэйн Руни присоединится к Дерби Каунти в качестве играющего тренера в январе 2020 года.
Английский клуб Дерби Каунти анонсировал переход в свои ряды английского форварда Уэйна Руни.
Отмечается, что Руни присоединится к Дерби в январе 2020 года как играющий тренер.
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Англичанин подпишет с клубом контракт сроком на 18 месяцев с опцией продления еще на год. В Дерби Руни будет играть под 32-м номером.
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Дерби Каунти ныне выступает в Чемпионшипе. По итогам сезона 2018/19 бараны заняли шестое место.
С мая 2018 по июнь 2019 года Дерби возглавлял другой легендарный английский футболист Фрэнк Лэмпард, который в конце сезона 2018/19 заключил контракт с лондонским Челси.
Джерело: Derby County