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Факты / Спорт

Дерби Каунти объявил о переходе Рейна Руни в качестве играющего тренера

Английский форвард Уэйн Руни присоединится к Дерби Каунти в качестве играющего тренера в январе 2020 года.

Руни в Дерби Каунти

Английский клуб Дерби Каунти анонсировал переход в свои ряды английского форварда Уэйна Руни.

Отмечается, что Руни присоединится к Дерби в январе 2020 года как играющий тренер.

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Англичанин подпишет с клубом контракт сроком на 18 месяцев с опцией продления еще на год. В Дерби Руни будет играть под 32-м номером.

 

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Допис, поширений Derby County Football Club (@dcfcofficial)

Дерби Каунти ныне выступает в Чемпионшипе. По итогам сезона 2018/19 бараны заняли шестое место.

С мая 2018 по июнь 2019 года Дерби возглавлял другой легендарный английский футболист Фрэнк Лэмпард, который в конце сезона 2018/19 заключил контракт с лондонским Челси.

ДжерелоDerby County

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