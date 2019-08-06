Английский форвард Уэйн Руни присоединится к Дерби Каунти в качестве играющего тренера в январе 2020 года.

Английский клуб Дерби Каунти анонсировал переход в свои ряды английского форварда Уэйна Руни.

Отмечается, что Руни присоединится к Дерби в январе 2020 года как играющий тренер.

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Англичанин подпишет с клубом контракт сроком на 18 месяцев с опцией продления еще на год. В Дерби Руни будет играть под 32-м номером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Derby County Football Club (@dcfcofficial) 6 Сер 2019 р. о 6:08 PDT

Дерби Каунти ныне выступает в Чемпионшипе. По итогам сезона 2018/19 бараны заняли шестое место.

С мая 2018 по июнь 2019 года Дерби возглавлял другой легендарный английский футболист Фрэнк Лэмпард, который в конце сезона 2018/19 заключил контракт с лондонским Челси.

Джерело: Derby County