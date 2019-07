Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером лондонского Челси.

Клуб заключил с 41-летним специалистом контракт сроком на 3 года. Перед согласованием контракта Лэмпард провел в офисе лондонцев 6 часов.

Лэмпард выступал за аристократов с 2001 по 2014 год. Фрэнк провел за команду более 600 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю его историю.

He belongs to the Blues.

Put your sound for this! #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/sM6siU6hrf

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 июля 2019 г.