Англійський форвард Вейн Руні приєднається до Дербі Каунті як граючий тренер у січні 2020 року.

Англійський клуб Дербі Каунті анонсував перехід до своїх лав англійського форварда Вейна Руні.

Зазначається, що Руні приєднається до Дербі у січні 2020 року як граючий тренер.

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Англієць підпише з клубом контракт терміном на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. У Дербі Руні гратиме під 32-м номером.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Derby County Football Club (@dcfcofficial) 6 Сер 2019 р. о 6:08 PDT

Дербі Каунті нині виступає у Чемпіоншипі. За підсумками сезону 2018/19 барани посіли шосту сходинку.

З травня 2018 по червень 2019 року Дербі очолював інший легендарний англійський футболіст Френк Лемпард, який вкінці сезону 2018/19 заключив контракт з лондонським Челсі.

Джерело: Derby County