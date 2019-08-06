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Факти / Спорт

Дербі Каунті оголосив про перехід Рейна Руні як граючого тренера

Англійський форвард Вейн Руні приєднається до Дербі Каунті як граючий тренер у січні 2020 року.

Руни в Дерби Каунти

Англійський клуб Дербі Каунті анонсував перехід до своїх лав англійського форварда Вейна Руні.

Зазначається, що Руні приєднається до Дербі у січні 2020 року як граючий тренер.

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Англієць підпише з клубом контракт терміном на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. У Дербі Руні гратиме під 32-м номером.

 

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Допис, поширений Derby County Football Club (@dcfcofficial)

Дербі Каунті нині виступає у Чемпіоншипі. За підсумками сезону 2018/19 барани посіли шосту сходинку.

З травня 2018 по червень 2019 року Дербі очолював інший легендарний англійський футболіст Френк Лемпард, який вкінці сезону 2018/19 заключив контракт з лондонським Челсі.

Джерело: Derby County

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