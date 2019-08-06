Англійський форвард Вейн Руні приєднається до Дербі Каунті як граючий тренер у січні 2020 року.
Англійський клуб Дербі Каунті анонсував перехід до своїх лав англійського форварда Вейна Руні.
Зазначається, що Руні приєднається до Дербі у січні 2020 року як граючий тренер.
Читайте: Легенда Мілана може очолити клуб Бекхема в MLS
Англієць підпише з клубом контракт терміном на 18 місяців з опцією продовження ще на рік. У Дербі Руні гратиме під 32-м номером.
Переглянути цей допис в Instagram
Дербі Каунті нині виступає у Чемпіоншипі. За підсумками сезону 2018/19 барани посіли шосту сходинку.
З травня 2018 по червень 2019 року Дербі очолював інший легендарний англійський футболіст Френк Лемпард, який вкінці сезону 2018/19 заключив контракт з лондонським Челсі.
Джерело: Derby County