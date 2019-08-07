Руководство Челси извинилось за действия бывшего скаута команды Эдди Хита, который работал в клубе в 70-х.

Лондонский Челси извинился за действия экс-скаута команды Эдди Хита, который работал в клубе в 70-х.

— Совет директоров хочет поблагодарить всех свидетелей, которые оказали помощь в составлении отчета, и приносит извинения за ужасный опыт, который вынуждены были получить некоторые наши бывшие игроки, – говорится в сообщении на сайте Челси.

В ходе расследования были рассмотрены показания 23 свидетелей. 15 из них сообщили о сексуальных посягательствах, в том числе изнасилование. По словам одного из пострадавших, юные футболисты (от 10 до 17 лет) боялись сотрудника клуба из-за его влияния на их будущую карьеру.

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Также в отчете упоминается бывший ассистент главного тренера Челси Дарио Гради, который покрывал действия Хита.

Руководство аристократов выразило готовность к финансовой компенсации пострадавшим.

Эдди Хит умер в 1983 году.

Ранее олимпийская чемпионка по шорт-треку кореянка Сим Сок Хи рассказала об избиении и систематических изнасилованиях со стороны тренера.