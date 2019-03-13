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Манчестер Сити выплатит £1 млн компенсации жертвам тренеров-педофилов

Английский Манчестер Сити окажет материальную помощь жертвам сексуального насилия, пострадавших от действий работников клуба.

Манчестер Сити стадион

Манчестер Сити пообещал компенсировать моральный ущерб жертвам сексуального насилия над детьми в стенах клуба.

Отмечается, что финансовую помощь получат жертвы бывшего тренера молодежной команды Манчестер Сити Барри Беннелла, которого в 2018 году приговорили к 31 годам лишения свободы за педофилию.

64-летнего Беннелла признали виновным в 50 случаях сексуального насилия над 12 мальчиками в возрасте от 8 до 15 лет. Это происходило в период с 1979 по 1991 годы.

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Также в ходе расследования появились подробности о преступлениях подобного характера со стороны бывшего детского тренера горожан Джона Брума.

Сейчас в клубе знают о почти 40 жертвах.

Ранее бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла суд приговорил к 6 годам тюрьмы за изнасилование двух 13-летних мальчиков.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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