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Челсі вибачився за свого екс-скаута, якого звинувачували у педофілії

Керівництво Челсі вибачилося за дії колишнього скаута команди Едді Хіта, який працював в клубі в 70-х.

Челси стадион

Лондонський Челсі вибачився за дії екс-скаута команди Едді Хіта, який працював в клубі в 70-х.

— Рада директорів хоче подякувати усім свідкам, які надали допомогу в складанні звіту, і приносить вибачення за жахливий досвід, який змушені були отримати деякі наші колишні гравці, – йдеться в повідомленні на сайті Челсі.

Під час розслідування були розглянуті свідчення 23 свідків. 15 з них повідомили про сексуальні зазіхання, в тому числі зґвалтування. За словами одного з потерпілих, юні футболісти (від 10 до 17 років) боялися співробітника клубу через його вплив на їх майбутню кар’єру.

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Також у звіті згадується колишній асистент головного тренера Челсі Даріо Граді, який покривав дії Хіта.

Керівництво аристократів висловило готовність до фінансової компенсації постраждалим.

Едді Хіт помер у 1983 році.

Раніше олімпійська чемпіонка з шорт-треку кореянка Сім Сок Хі розповіла про побиття та систематичні зґвалтування з боку тренера.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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