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Факты / Спорт

Лучший футболист ЧМ-2010 объявил о завершении карьеры

Легенда сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры.

Диего Форлан

Бывший футболист Манчестер Юнайтед и мадридского Атлетико Диего Форлан решил повесить бутсы на гвоздь.

40-летний футболист объявил об окончании карьеры.

— Было нелегко. В нескольких интервью меня об этом спрашивали. И хотя не хотелось, чтобы этот момент наступил, было ясно, что однажды я решу прекратить профессиональные выступления, – заявил Форлан.

Форлан начал карьеру в аргентинском Индепендьенте. Также выступал за МЮ, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Интер и другие клубы. Также он сыграл 112 матчей за сборную Уругвая, забив в них 36 голов.

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На чемпионате мира в 2010 году он занял четвертое место со сборной Уругвая, стал лучшим бомбардиром Мундиаля и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее о завершении карьеры объявил нидерландский футболист Арьен Роббен.

Источник: Ovacion

Фото: Dreamstime

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