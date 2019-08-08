Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала форварда сборной Бразилии Габриэля Жезуса за поведение во время финального матча Копа Америки.

КОНМЕБОЛ принял решение дисквалифицировать форварда сборной Бразилии и Манчестер Сити Габриэля Жезуса на 2 месяца за поведение в финале Копа Америка 2019 против Перу.

На 70-й минуте матча Жезус получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Направляясь в подтрибунное помещение Габриэль ударил кулаком по будке, где сидят делегаты матча, после чего перебросил стойку с системой видеопомощи арбитрам.

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Кроме дисквалификацию за свое поведение Жезус придется заплатить штраф в размере €30 тыс.

Gabriel Jesus se fue caliente por la expulsion y CASI TIRA EL VAR! pic.twitter.com/55K7nurxRg — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2019

Напомним, в финале Копа Америка сборная Бразилии обыграла команду Перу.

Источник: Jack Lang