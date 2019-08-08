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КОНМЕБОЛ дисквалифицировал форварда Манчестер Сити за разгром будки VAR

Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала форварда сборной Бразилии Габриэля Жезуса за поведение во время финального матча Копа Америки.

Габриэл Жезус

КОНМЕБОЛ принял решение дисквалифицировать форварда сборной Бразилии и Манчестер Сити Габриэля Жезуса на 2 месяца за поведение в финале Копа Америка 2019 против Перу.

На 70-й минуте матча Жезус получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Направляясь в подтрибунное помещение Габриэль ударил кулаком по будке, где сидят делегаты матча, после чего перебросил стойку с системой видеопомощи арбитрам.

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Кроме дисквалификацию за свое поведение Жезус придется заплатить штраф в размере €30 тыс.

Напомним, в финале Копа Америка сборная Бразилии обыграла команду Перу.

Источник: Jack Lang

Фото: Dreamstime

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