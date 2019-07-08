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Факты / Спорт

Бразилия обыграла Перу и впервые за 12 лет выиграла Копа Америка

Сборная Бразилии по футболу в финале Копа Америка 2019 обыграла сборную Перу.

Сборная Бразилии Копа Америка 2019

Бразилия обыграла Перу в финальном матче Копа Америка 2019. Встреча прошла на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев турнира.

Счет в матче открыл Эвертон после паса от Габриэла Жезуса. На 44-й минуте счет сравнял Хосе Паоло Герреро, реализовав пенальти, который назначил арбитр после игры рукой Тьяго Силвы. И еще до перерыва Жезус вывел бразильцев вперед.

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На 70-й минуте Жезус заработал вторую желтую и был удален с поля. Однако воспользоваться преимуществом перуанцы не сумели, а за две минуты до конца основного времени Ришарлисон поставил точку в матче, реализовав пенальти.

Таким образом, Бразилия впервые с 2007 года стала победителем Копа Америка. Для пентакампеоне это девятая победа в турнире за всю историю.

К слову, сборная США в четвертый раз выиграла чемпионат мира по женскому футболу.

Фото: Getty Images

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