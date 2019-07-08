Сборная Бразилии по футболу в финале Копа Америка 2019 обыграла сборную Перу.
Бразилия обыграла Перу в финальном матче Копа Америка 2019. Встреча прошла на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев турнира.
Счет в матче открыл Эвертон после паса от Габриэла Жезуса. На 44-й минуте счет сравнял Хосе Паоло Герреро, реализовав пенальти, который назначил арбитр после игры рукой Тьяго Силвы. И еще до перерыва Жезус вывел бразильцев вперед.
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На 70-й минуте Жезус заработал вторую желтую и был удален с поля. Однако воспользоваться преимуществом перуанцы не сумели, а за две минуты до конца основного времени Ришарлисон поставил точку в матче, реализовав пенальти.
Parabens selecao canarinho!
Campea #CopaAmerica 2019. @CBF_Futebol pic.twitter.com/YmPH9AJLgU
— Copa America (@CopaAmerica) 8 июля 2019 г.
Таким образом, Бразилия впервые с 2007 года стала победителем Копа Америка. Для пентакампеоне это девятая победа в турнире за всю историю.
К слову, сборная США в четвертый раз выиграла чемпионат мира по женскому футболу.