Мариуполь встречался с АЗ в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы-2019/20.

Мариуполь — АЗ – 0:0

Мариуполь: Худжамов, Горбунов (Дава, 76), Быков, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Чех (Танковський, 63), Вакула, Мишнев, Чурко, Тищенко (Кирюханцев, 86).

АЗ: Бизот, Свенссон (Сугавара, 80), Влар, Вюйтенс (Класи, 73), Вейндал, Мидтшо (Гудмундссон, 87), Копмейнерс, Увеян, Стингс, Боаду, Идрисси.

Мариуполь встречался с нидерландским АЗ в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Одессе на стадионе Черноморец и завершилась вничью 0:0.

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Голландцы оба тайма владели ощутимой инициативой и пытались диктовать свои условия на поле. На 64-й минуте матча АЗ удалось забить, но перед ударом Боаду подыграл себе рукой в штрафной и арбитр гол справедливо отменил.

Ответный матч команд состоится 15 августа в Нидерландах.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Мариуполь — АЗ.