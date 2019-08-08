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ЦСКА София — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря на стадионе Васил Левски сыграет против софиевского ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

ФК Заря

Заря в четверг, 8 августа, проведет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Васил Левски в Софии сыграют против болгарского ЦСКА. Начало матча в 20.30.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Любко Петровича. На победу ЦСКА принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех луганчан оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 3.15.

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Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

ФотоFC Zorya Luhansk 

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