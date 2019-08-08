Заря на стадионе Васил Левски сыграет против софиевского ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

Заря в четверг, 8 августа, проведет первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Васил Левски в Софии сыграют против болгарского ЦСКА. Начало матча в 20.30.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Любко Петровича. На победу ЦСКА принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех луганчан оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 3.15.

Напомним, Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

Фото: FC Zorya Luhansk