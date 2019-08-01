Заря прошла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв черногорскую Будучност по сумме двух матчей.

Заря — Будучност – 1:0

Заря: Махарадзе, Абу, Чеберко, Вернидуб, Тымчук (Каменюка, 64), Хомченовский, Иванисеня, Лунев, Кочергин (Чайковский, 68), Леднев, Громов (Кабаев, 62).

Будучност: Драгоевич, Джурич, Милич, Болевич, Стоилькович (Зарубица, 76), Миркович, Божович, Терзич, Перович (Роганович, 37), Грбич (Раичкович, 53), Мийич.

Голы: Громов, 32

Удаление: Джурич, 33 Бозович, 34

Луганская Заря встречалась с черногорской Будучностью в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Артем Громов на 32-й минуте. Через минуту Никола Джурич за фол в центре поля получил вторую желтую. Футболисты Будучности набросились на ирландского арбитра Нила Дойла, а тот не колеблясь выписал прямую красную карточку самому агрессивному Драско Бозовичу за эмоции.

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Со счетом 4:1 по сумме двух матчей луганская Заря выходит в третий квалификационный раунд, где встретится с победителем пары ЦСКА София — Осиек.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Заря — Будучност.