Мюнхенская Бавария выиграла товарищеский матч против любительского клуба Роттах-Эгерн со счетом 23:0.
Мюнхенская Бавария провела товарищескую встречу с любительским клубом Роттах-Эгерн. Встреча завершилась со счетом 23:0 в пользу действующих чемпионов Бундеслиги.
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Больше всего мячей забил Корентин Толиссо, который стал автором покера. По хет-трику на свой счет записали форварды Томас Мюллер, Роберт Левандовски и Кваси Вридт, а также хавбек Леон Горецки. Полузащитник баварцев Ренату Санчеш стал автором дубля. По одному голу отметились нападающие Александр Нолленбергер, Серж Гнабри и Леон Даяку, а также полузащитник Сарпит Сингх. Игрок Роттах-Эгерн Ларс Дитрих стал автором автогола.
Sanches
Dajaku
Lewandowski
Gnabry
Tolisso
Müller
Wriedt
Singh
Goretzka
Dietrich OG.
Nollenberger pic.twitter.com/JcGQUkVybV
— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 8, 2019
Интересно, что в прошлом году перед Суперкубком Германии Бавария встречалась с этим же клубом. Тогда мюнхенцы выиграли со счетом 20:2. Зачем мюнхенцам такое предсезонное развлечение – пока непонятно.
Напомним, Бавария в финале домашнего Audi Cup уступила лондонскому Тоттенхэму.