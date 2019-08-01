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Факты / Спорт

Тоттенхэм по пенальти обыграл Баварию в финале Audi Cup

Бавария в финале домашнего Audi Cup уступила лондонскому Тоттенхэма.

Тоттенхэм Audi Cup 2019

Тоттенхэм Хотспур встречался с мюнхенской Баварией в финале выставочного турнира Audi Cup. Матч прошел в Мюнхене на Альянц-Арене и закончился победой подопечных Маурисио Поччетино после серии пенальти 2:2 (6:5).

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Счет в матче на 19-й минуте открыл хавбек шпор Эрик Ламела. После перерыва на 59-й минуте преимущество лондонцев закрепил хавбек Кристиан Эриксен. Однако через две минуты форвард мюнхенцев Янн-Фитте Арп сократил отставание, а на 81-й Альфонсо Дэвис сравнял счет. В серии пенальти точнее оказались футболисты Тоттенхэма.

Третье место по итогам турнира занял мадридский Реал, который обыграл Фенербахче.

Фото: Getty Images

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