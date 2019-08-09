На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020, которые пройдут в Токио, Южные Курилы обозначили как часть Японии.

На официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио 2020 появилась карта Японии с точками, через которые будет проходить маршрут олимпийского огня по территории страны.

На карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые юридически принадлежат России, обозначены частью Японии.

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Ряд российских СМИ уже заявили, что хозяева Игр провоцируют РФ и этот инцидент может вызвать большой дипломатический скандал.

Проблема Курильских островов появилась из-за неурегулированного спорного вопроса между японской и российской сторонами, кому именно они принадлежат. Этот вопрос остается открытым еще со времен Второй мировой войны.

После войны острова принадлежали СССР, но Япония считает эти территории своими. Японцы требуют вернуть им Курильские острова, ведь там практически все население убеждено в том, что эти земли исконно японские.

К слову, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Источник: Tokyo 2020