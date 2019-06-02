Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 годуа в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Даниил Лысенко оказался в центре допингового скандала.

– Чиновники из Федерации легкой атлетики России могли вступить в сговор ради помощи Лысенко, который пропустил допинг-тесты в 2018 году из-за как бы болезни.

В документах о болезни указано местонахождение, где вместо клиники – заброшенное здание, – пишет СМИ.