Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 годуа в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
Российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Даниил Лысенко оказался в центре допингового скандала.
– Чиновники из Федерации легкой атлетики России могли вступить в сговор ради помощи Лысенко, который пропустил допинг-тесты в 2018 году из-за как бы болезни.
В документах о болезни указано местонахождение, где вместо клиники – заброшенное здание, – пишет СМИ.
Чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики могли помочь Лысенко замаскировать его допинговые нарушения. Если это подтвердится, Россию отстранят от участия в Олимпиаде.
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Напомним, в Японии стартовала первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.
Источник: The Sunday Times