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Факты / Мир / Россия

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 – СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 годуа в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Токио-2020

Российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Даниил Лысенко оказался в центре допингового скандала.

– Чиновники из Федерации легкой атлетики России могли вступить в сговор ради помощи Лысенко, который пропустил допинг-тесты в 2018 году из-за как бы болезни.

В документах о болезни указано местонахождение, где вместо клиники – заброшенное здание, – пишет СМИ.

Чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики могли помочь Лысенко замаскировать его допинговые нарушения. Если это подтвердится, Россию отстранят от участия в Олимпиаде.

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Напомним, в Японии стартовала первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Источник: The Sunday Times

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