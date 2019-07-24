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Факты / Спорт

В Токио представили дизайн медалей Олимпийских игр 2020 года

Организаторы Олимпиады 2020 в Токио на специальной церемонии показали дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов.

Медали Олимпийских игр в Токио 2020

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио на специальной церемонии показали дизайн медалей, которыми будут награждать спортсменов.

На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио сферической формы с традиционным японским узором итимацу. Со всех сторон медаль будет обрамлена трехмерным многогранным вихрем. На оборотной стороне изображена древнегреческая богиня Ника.

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Дизайн разработал японец Дзюньити Каваниси.

Вес олимпийской награды составит примерно 550 гр. Медали частично сделают из утилизированной электроники (смартфонов и планшетов).

К слову, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

ИсточникTokyo 2020

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