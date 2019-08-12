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Факты / Спорт

Хочу стать межгендерным чемпионом! Боец UFC бросил вызов Валентине Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

Генри Сехудо и Валентина Шевченко

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо снова отличился неординарным поступком.

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32-летний американец вызвал на бой чемпионку в легкой весовой категории Валентину Шевченко, которая на UFC Fight Night 156 защитила свой титул, победив американку Лиз Кармуш.

— У меня разрывается телефон от сообщений, что какая-то Валентина Шевченко является доминирующим чемпионом UFC в мире! Я хочу стать первым межгендерним чемпионом в мире! Валентина Шевченко, я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто склонит колено перед тройным чемпионом! – сказал Сехудо в ролике, который он опубликовал на своей странице в Twitter.

Сехудо и раньше вызывал девушек на бой. Ранее он предлагал драться Аманде Нуньес.

Ранее певец Джастин Бибер вызвал на поединок в октагоне актера Тома Круза и ждет реакции руководства UFC.

Фото: Henry Cejudo, Valentina Shevchenko

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