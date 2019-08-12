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Хочу стати міжгендерним чемпіоном! Боєць UFC кинув виклик Валентині Шевченко

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо кинув виклик чемпіонці організації в найлегшій вазі Валентині Шевченко.

Генри Сехудо и Валентина Шевченко

Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо знову відзначився неординарним вчинком.

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32-річний американець викликав на бій чемпіонку в найлегшій ваговій категорії Валентину Шевченко, яка на UFC Fight Night 156 захистила свій титул, здолавши американку Ліз Кармуш.

— У мене розривається телефон від повідомлень, що якась Валентина Шевченко є домінуючим чемпіоном UFC у світі! Я хочу стати першим міжгендерним чемпіоном у світі! Валентино Шевченко, я викликаю тебе на бій, ти можеш стати наступною, хто схилить коліно перед потрійним чемпіоном! – сказав Сехудо в ролику, який він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Сехудо і раніше викликав дівчат на бій. Раніше він пропонував битися Аманді Нуньєс.

Раніше співак Джастін Бібер викликав на поєдинок в октагоні актора Тома Круза і чекає реакції керівництва UFC.

ФотоHenry CejudoValentina Shevchenko

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