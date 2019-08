Чемпіон UFC у двох вагових категоріях Генрі Сехудо знову відзначився неординарним вчинком.

32-річний американець викликав на бій чемпіонку в найлегшій ваговій категорії Валентину Шевченко, яка на UFC Fight Night 156 захистила свій титул, здолавши американку Ліз Кармуш.

The following is a public service announcement for the supposed flyweight queen Valentina Shevchenko. Signed, Triple C and soon to be The IGC. #bendtheknee @BulletValentina pic.twitter.com/kUQbCnmIWd

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) August 11, 2019