Прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА 2019 между Ливерпулем и Челси покажет телеканал Футбол 1.
В матче за Суперкубок УЕФА 2019 Ливерпуль встретится с Челси. Матч пройдет 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина-арбитр Ливерпуль vs Манчестер Сити: искусственный интеллект назвал победителя АПЛ-2019/20 Ливерпуль — Челси: прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА встречаются победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Ливерпуль в финале ЛЧ-2018/19 в Мадриде обыграл Тоттенхэм, а Челси в Баку в финале ЛЕ оказался сильнее Арсенала.