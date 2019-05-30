Челси в Баку завоевал кубок Лиги Европы, победив Арсенал с разгромным счетом.

Челси – Арсенал – 4:1.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).

Арсенал: Чех, Сократис, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац, Езил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65, 72, Ивоби, 69.

Челси – чемпион Лиги Европы сезона 2018/2019. Команда победила в финале турнира Арсенал со счетом 4:1.

В первом тайме команды показали равный опасный футбол, но забить так и не смогли. Было похоже, что оба тренера не собирались раскрывать свои карты и играть первым номером.

Стоит отметить игру Чеха, который провел сегодня последний матч в карьере. В первой половине игры голкипер Арсенала совершил фантастический сейв после удара Жиру.

Во втором тайме Арсенал посыпался. Челси забил три гола в период с 49-й по 65-ю минуту – забивали Жиру, Педро и Азар.

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Канониры смогли отыграть мяч на 69-й минуте – забил Ивоби, но вернуть интригу Арсеналу не позволил Азар, который сделал дубль и забил четвертый гол Челси в этом матче на 72-й минуте.

В следующем сезоне Арсенал не будет играть в Лиге чемпионов. А Челси мы поздравляем со вторым кубком Лиги Европы.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финала Лиги Европы между Челси и Арсеналом.