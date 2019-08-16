Италию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года, а также наложить запрет на проведение Миланом и Кортина д’Ампеццо зимней Олимпиады-2026.

Президент НОК Италии Джованни Малаго отметил, что существует вероятность, что Италию могут не допустить к участию в летней Олимпиаде в Токио 2020 года, а также лишить права провести зимние Олимпийские игры 2026 года.

Причиной может стать новый закон о спорте и острый внутриполитический кризис.

— Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта, над ним нависли черные тучи. Причины – политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие в МОК закона о реформе спорта, который одобрил парламент, – заявил чиновник.

Если НОК Италии отстранят, итальянцы не смогут выступить в Токио-2020 под своим флагом и потеряют право проведения Игр-2026.

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Проблемы в отношениях между Римом и МОК начались в августе, когда итальянский парламент одобрил закон о реформе системы национального спорта. Данный закон передал правительству Италии все полномочия по спортивной деятельности. Это противоречит принципу МОК о невмешательстве правительства в работу НОК.

К слову, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.

Источник: Tuttosport